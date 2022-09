Nord Stream, si è aperta un'altra falla. Svezia: 'Tre esplosioni'. E per l'intelligence Ue c'erano navi russe (Di giovedì 29 settembre 2022) Un totale di quattro perdite di gas sono state scoperte dopo le esplosioni dellle linee del gasdotto Nord Stream 1 e 2: afferma la Guardia Costiera svedese. Due di queste quattro perdite si trovano ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Un totale di quattro perdite di gas sono state scoperte dopo ledellle linee del gasdotto1 e 2: afferma la Guardia Costiera svedese. Due di queste quattro perdite si trovano ...

ladyonorato : Che le perdite non fossero dovute a un incidente si era capito. - GiovaQuez : 'È ormai chiaro che le autorità hanno valutato che si tratta di azioni deliberate. Non si è trattato di un incident… - Corriere : ?? Molti esperti hanno subito pensato al Cremlino. Ma c’è chi chiede: perché Putin dovrebbe sabotare una sua struttu… - RMalagola : RT @MinistroEconom1: Gli USA si preparano a riferire all'ONU sul sabotaggio del Nord Stream 2. Per l'occasione verranno esibite le provette… - DomaniGiornale : Le prove sul sabotaggio dei gasdotti #NordStream1 e #NordStream2 non sono ancora tali da poter formulare una ricost… -