MotoGP | Enea Bastianini | “Prima volta per me in Thailandia con una MotoGP | ma non sarà difficile adattarmi al tracciato”

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il lungo fine settimana del Gran Premio della2022 si è aperto quest’oggi per laa Buriram con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui ha parlato anche. Il romagnolo del Team Gresini è reduce da un deludente nono posto a Motegi che lo ha estromesso quasi definitivamente dalla corsa al titolo, visto il suo distacco di 49 punti dal leader Fabio Quartararo a quattro gare dalla fine. “Lo scorso weekend è statoper me. Ho fatto un errore venerdì e dopo è stato complicato, perché sabato era completamente bagnato per le qualifiche e sono caduto in curva 5. Comunque questoun altro circuito e le condizioni sono simili a quelle di Motegi. Secondo mecosì (pioggia, ndr) per tutto il fine settimana. ...

winirismaaa_ : @MotoGP Pecco, fabio, enea - ferdihandono : ??: Fabio Quartararo ??: Pecco ??: Enea - dh_sft : @MotoGP Pecco Marc Enea - KernowDeej : @MotoGP Pecco Enea Fabio - Ilhamuhammaad : ?? Fabio Quartararo ?? Francesco Bagnaia ?? Enea Bastianini / Marc Marquez -

In attesa di capire quali saranno gli sviluppi metereologici,Bastianini si prepara a scendere ...possibile le caratteristiche di un circuito mai affrontato prima in sella ad una: 'Ancora ...... quart'ultima prova del Mondiale. Il successo di Bagnaia si gioca a 3,50 ma in agguato c'è ... Partono un filo più indietro siaBastianini, con la Ducati Gresini, sia Aleix Espargaro, in ...A quattro gare dal termine del motomondiale e attualmente in settima posizione nella classifica piloti, Johann Zarco, pilota francese del team Pramac Racing, ha parlato in un'intervista al 'Corriere d ...Pronostici GP Thailandia 2022, si torna in pista con la MotoGP al Buriram die Bagnaia è chiamato a riscattarsi nella corsa al motomondiale.