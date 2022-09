Milan, Gazzetta: “Pioli con le assenze deve reinventarsi” (Di giovedì 29 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta il Milan deve davvero mettere in chiaro la squadra per la prossima partita. “Sos Tata A partire da Tatarusanu, alla decima partita da vice Maignan, la prima in questa stagione. Sarà lui anche il portiere di Champions, inserito in lista in sostituzione dell’infortunato Mike: è il terzo per esperienza internazionale della rosa. E’ allenato alla pressione ma in porta servono soprattutto riflessi e l’esame procederà anche con la Juventus, e magari a Verona e con il Monza. All’appello iniziale potrebbero rispondere per la prima volta presenti anche Ballo-Touré e Sergino Dest: due opzioni per far fronte all’assenza di uno, Theo Hernandez. Pioli studia l’alternativa migliore: Touré è l’altro terzino sinistro in rosa, Dest a destra ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 29 settembre 2022)- Come riporta ad oggi laildavvero mettere in chiaro la squadra per la prossima partita. “Sos Tata A partire da Tatarusanu, alla decima partita da vice Maignan, la prima in questa stagione. Sarà lui anche il portiere di Champions, inserito in lista in sostituzione dell’infortunato Mike: è il terzo per esperienza internazionale della rosa. E’ allenato alla pressione ma in porta servono soprattutto riflessi e l’esame procederà anche con la Juventus, e magari a Verona e con il Monza. All’appello iniziale potrebbero rispondere per la prima volta presenti anche Ballo-Touré e Sergino Dest: due opzioni per far fronte all’assenza di uno, Theo Hernandez.studia l’alternativa migliore: Touré è l’altro terzino sinistro in rosa, Dest a destra ...

Gazzetta_it : Due anni, 34 partnership: come il #Milan ha ridato vita ai ricavi commerciali - Gazzetta_it : Sei grandi ex raccontano il super Milan del 2002/07: 'Sì, stavamo bene insieme' - Gazzetta_it : Mercato #Milan: per il rinnovo di #Leao servono 65 milioni - valesimo4144 : Vergogna Gazzetta dello Sport ! Inter ha appena approvato una perdita di 140ml e la Gazzetta dice va tutto bene??ha… - OdeonZ__ : Tonali e Cambiaghi, chi si rivede 14 anni dopo. Il salto (in alto) di Sandro e Nicolò -