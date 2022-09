Luca Argentero: “È stata solo un’avventura” | “Molto tenera, molto delicata” (Di giovedì 29 settembre 2022) A distanza di tanti anni la verità è venuta a galla. In un’intervista sono emersi i retroscena della relazione tra il celebre attore e la collega. Luca Argentero è uno degli attori più apprezzati e seguiti del momento. Protagonista della serie “Doc – Nelle tue mani”, è salito alla ribalta nel 2003 partecipando al “Grande Fratello”. Il reality show lo ha portato alla popolarità e in seguito all’avventura nella casa più spiata d’Italia ha iniziato a lavorare come modello. Luca Argentero: “È stata solo un’avventura”, la verità dopo tanti anni (Instagram)Nel 2005 ha esordito come attore all’interno del cast della serie “Carabinieri”. L’anno seguente ha debuttato sul grande schermo nel film “A casa nostra”, al quale hanno fatto seguito “Saturno contro” e “Lezioni di ... Leggi su newstv (Di giovedì 29 settembre 2022) A distanza di tanti anni la verità è venuta a galla. In un’intervista sono emersi i retroscena della relazione tra il celebre attore e la collega.è uno degli attori più apprezzati e seguiti del momento. Protagonista della serie “Doc – Nelle tue mani”, è salito alla ribalta nel 2003 partecipando al “Grande Fratello”. Il reality show lo ha portato alla popolarità e in seguito all’avventura nella casa più spiata d’Italia ha iniziato a lavorare come modello.: “È”, la verità dopo tanti anni (Instagram)Nel 2005 ha esordito come attore all’interno del cast della serie “Carabinieri”. L’anno seguente ha debuttato sul grande schermo nel film “A casa nostra”, al quale hanno fatto seguito “Saturno contro” e “Lezioni di ...

TeleConsiglio : Proprio niente male la nuova #Striscia, vero? E c’è Luca Argentero per tutta la settimana! E come sempre, i servizi… - _francesca07_ : RT @book_lovher: Non Luca Argentero che si presenta vestito da doc a condurre #Striscialanotizia ? - _vittorioconti_ : RT @book_lovher: Non Luca Argentero che si presenta vestito da doc a condurre #Striscialanotizia ? - Mig11370079 : RT @book_lovher: Non Luca Argentero che si presenta vestito da doc a condurre #Striscialanotizia ? - FondazioneAriel : ??Bambini con #disabilità Oltre ogni barriera @Lucaargentero e @1caffe aiutano piccoli e famiglie di… -