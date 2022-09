Jacobelli | “Una delle grandi operazioni di Giuntoli è stata il riscatto di Anguissa Un vero capolavoro di mercato”

(Di giovedì 29 settembre 2022) La sessione diche si è da poco conclusa èmolto fitta per il Napoli sia in uscita che in entrata. E proprio delin entrata del club azzurro ne ha parlato il giornalista Xaviernel corso di un intervento ai microfoni di Radio Punto Nuovo.ha analizzato ilL'articolo

ilmionapoli : Jacobelli: “Il riscatto di Anguissa è una delle più grandi operazioni di Giuntoli” - cn1926it : Jacobelli: “Del #Napoli mi ha colpito una cosa. #Giuntoli è stato molto abile” - ItaloBalbo11 : Risale agli anni 70 quando Almirante,in una celebre Tribuna Politica con Jader Jacobelli, chiese (retoricamente) ag… - rep_milano : Marialuisa Jacobelli vittima di stalking, processo abbreviato per l'uomo che la terrorizzava dopo una breve relazio… - kal_1979 : @tvdellosport @XavierJacobelli @AlfredoPedulla La Nation League è una BOIATA MONUMENTALE. E il fatto che Jacobelli… -

Firenze Viola

... nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il giornalista Xavier. ' L'ascesa di ... La partenza è stata lanciata, seppur con l'assenza dipunta di diamante come Osimhen. Il Napoli ...Per lui si tratta della seconda denuncia per stalking: nel 2018 Angelini aveva già patteggiatopena a due anni, poi sospesa, pervicenda analoga. Marialuisalo aveva scoperto da lui,... JACOBELLI A RFV, Viola ha pagato doppio impegno La sessione di mercato che si è da poco conclusa è stata molto fitta per il Napoli sia in uscita che in entrata. E proprio del mercato in entrata del club ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli. “L’ascesa di Raspadori ne conferma il talento e ne conferma le qualità. L’entusiasmo e la passi ...