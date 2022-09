Il Pd è una fucina di errori colossali: non hanno imparato nulla dalla batosta (Di giovedì 29 settembre 2022) Una sconfitta roboante, netta, perentoria. Perché quando perdi, rispetto a cinque anni prima, un milione di elettori, un'analisi senza compromessi è doverosa, necessaria, indispensabile. Non solo per poter sperare di tornare a vincere, ma anche per la sopravvivenza stessa del movimento. Una prassi che, evidentemente, è sconosciuta al Partito Democratico. In questi tre giorni è intervenuto, sui social come in tv o sulla carta stampata, anche Cetto La Qualunque per dire la propria. Dal consigliere comunale di Reggiolo all'ottantenne che trascorre le proprie giornate alla Casa del Popolo di Loro Ciuffenna, dal militante di Bordighera al deluso di Trani. Ma dai vertici, da chi dovrebbe tenere la barra dritta in questa difficile traversata, sono emersi solo tre concetti. Uno più bislacco del precedente. Punto primo: la colpa è tutta di Enrico Letta (che, beninteso, ne ha azzeccate ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) Una sconfitta roboante, netta, perentoria. Perché quando perdi, rispetto a cinque anni prima, un milione di elettori, un'analisi senza compromessi è doverosa, necessaria, indispensabile. Non solo per poter sperare di tornare a vincere, ma anche per la sopravvivenza stessa del movimento. Una prassi che, evidentemente, è sconosciuta al Partito Democratico. In questi tre giorni è intervenuto, sui social come in tv o sulla carta stampata, anche Cetto La Qualunque per dire la propria. Dal consigliere comunale di Reggiolo all'ottantenne che trascorre le proprie giornate alla Casa del Popolo di Loro Ciuffenna, dal militante di Bordighera al deluso di Trani. Ma dai vertici, da chi dovrebbe tenere la barra dritta in questa difficile traversata, sono emersi solo tre concetti. Uno più bislacco del precedente. Punto primo: la colpa è tutta di Enrico Letta (che, beninteso, ne ha azzeccate ...

