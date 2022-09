Grande Fratello Vip 7, concorrente sbugiardata: “il matrimonio è tutto finto” (Di giovedì 29 settembre 2022) Nelle ultime ore, non si fa che parlare, di una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7 e sono in tanti a mettere in discussione la veridicità delle dichiarazioni da lei rilasciate su un argomento molto importante. Ecco di che cosa si tratta. La nuova concorrente non ha convinto, nè il pubblico da casa nè gli altri inquilini, con il suo racconto: a quanto pare nessuno sembra aver creduto alle sue parole. Grande-Fratello-Vip-7-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Il volto femminile del Grande Fratello Vip 7 ha raccontato del suo matrimonio aperto, ma a quanto pare le sue dichiarazioni. hanno sollevato un enorme polverone mediatico, fatto di polemica che stanno mettendo in dubbio tutto quello che ha descritto da quando ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) Nelle ultime ore, non si fa che parlare, di una delle concorrenti delVip 7 e sono in tanti a mettere in discussione la veridicità delle dichiarazioni da lei rilasciate su un argomento molto importante. Ecco di che cosa si tratta. La nuovanon ha convinto, nè il pubblico da casa nè gli altri inquilini, con il suo racconto: a quanto pare nessuno sembra aver creduto alle sue parole.-Vip-7-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Il volto femminile delVip 7 ha raccontato del suoaperto, ma a quanto pare le sue dichiarazioni. hanno sollevato un enorme polverone mediatico, fatto di polemica che stanno mettendo in dubbioquello che ha descritto da quando ...

