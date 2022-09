Ginevra Lamborghini fa una battuta infelice nella notte VIDEO

(Di giovedì 29 settembre 2022) Lacriticata diIn queste ultime oresi è ritrovata al centro della polemica a causa di unasugli omosessuali. Ma andiamo con ordine e rivediamo da dove è partito tutto. Nelqui sotto possiamo vedere la concorrente in camera da letto insieme ad altri coinquiliniL'articolo proviene da Novella 2000.

occhio_notizie : #ElettraLamborghini e la sorella #Ginevra: “Perché hanno litigato e non faranno mai pace”. Svelato il retroscena?… - EremitaStefano : @GrandeFratello cosi @pamelaprati compra tutte le trusse di frozen a elettra lamborghini e ginevra e lucrezia ( le… - AngoloDV : GF VIP 7, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: la notte insieme (FOTO E VIDEO) #gfvip7 #gfvip #gintonic… - Fra__14 : Ginevra Lamborghini signore e signori #gfvip - robymallo : Ginevra Lamborghini: 'In questa casa un paio ce ne sono (di finocchi)' #GFVIP -

Senza troppi giri di parole, l' ex di Francesco Chiofalo ha rivelato di essere interessata ad Edoardo Donnamaria : Leggi anchefuriosa contro Giaele De Donà Come riporta Biccy, ...Questa volta, l'oggetto della richiesta di squalifica è. Grande Fratello Vip,a rischio Il pubblico del Grande Fratello Vip è sempre molto attento alla ...Ginevra ha dato spiegazioni in merito al fantomatico video citato da Giaele De Donà nei giorni scorso. Parlando con Wilma Goich, Ginevra ha spiegato che stato proprio un video, a suo avviso del tutto ...Ginevra Lamborghini accusata di aver esagerato i termini, pronunciando una battuta omofoba nella casa del Grande Fratello Vip.