David Lynch | Kyle MacLachlan rivela | Neanche io capisco i suoi film

Kyle MacLachlan ha recentemente rivelato di non capire molte delle cose presenti sulle sceneggiature di David Lynch: 'I suoi film sono un'esperienza'. Kyle MacLachlan ci sta rendendo la vita più facile: se anche tu sei rimasto piuttosto confuso da uno dei tanti capolavori di David Lynch, allora non essere troppo duro con te stesso perché perfino il celebre attore ha ammesso di "non pretendere di capire il lavoro" dell'eccentrico regista statunitense, nonostante lui stesso sia una delle sue star. MacLachlan ha riflettuto sull'impatto che Lynch ha avuto sulla sua carriera durante una nuova intervista del The AV Club, durante la quale ha ricordato il debutto nel ruolo del ...

