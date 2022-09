Chi è Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi (Di giovedì 29 settembre 2022) Produttore musicale e compagno di Iva Zanicchi dal 1986, Fausto Pinna ha 72 anni e ha origini sarde e la sua carriera è stata ricca di esperienze uniche Fausto Pinna: chi è il compagno di Iva Zanicchi su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Produttore musicale edi Ivadal 1986,ha 72 anni e ha origini sarde e la sua carriera è stata ricca di esperienze uniche: chi è ildi Ivasu Donne Magazine.

BurtulPolastri : @Ariachetira LA 7 non sa più su chi puntare per denigrare la DX e si affida alla tartaruga colombo che si permette… - marchi_fausto : @CorradinoMineo Non per difendere Putin ma qui di criminali c’è ne sono tanti ed al peso non si chi affondi la bila… - melotti_fausto : @Corriere Ma chi era questo Sherlock Holmes.... - fossi_la : @RenatoCuccu1 @GrandeFratello @ascaniopacelli uomo e @katiapedrotti la sua sposa si sposa come @manilanazzaro e @lo… - 0x_iggy : @marchi_fausto @Majakovsk73 @StefanoAndriano Chi ha perso 4000? -