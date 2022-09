LauraHarth : Non solo Prato: anche a Roma, Milano e Firenze. Le stazioni di polizia cinesi non sono innocue. Le autorità italian… - AnsaRomaLazio : Av Roma-Firenze fortemente rallentata, ritardi di un'ora. Guasto a linea elettrica dopo passaggio di un treno a Set… - News24_it : Av Roma-Firenze fortemente rallentata, ritardi di un'ora - Samuele270500 : @biancolliandrea Milano - Torino - Roma - Firenze - Edoardo89351958 : Il saltimbanco bullettò de Roma tale calenda lebetino di Firenze detto il bomba si sono trovati .2 imbecilli! -

LA NAZIONE

Sulla linea di alta velocità trala circolazione è fortemente rallentata tra Capena e Settebagni, a pochi chilometri dalla Capitale, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione, in seguito al ...... docente di Storia della medicina all'Università Sapienza die autrice di " Mai dati ", la più ... anella sua prima intervista pubblica dopo l'uscita del suo libro " La stanza numero 30 " (... Treni in ritardo sulla linea Alta Velocità Firenze-Roma per un guasto elettrico L'intervento dei tecnici fra Capena e Settebagni. Circolazione rallentata anche sulla Orte-Fiumicino aeroporto ...Sulla linea di alta velocità tra Roma e Firenze la circolazione è fortemente rallentata tra Capena e Settebagni, a pochi chilometri dalla Capitale, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di ...