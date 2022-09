Addio a Coolio | aveva 59 anni I presunti 10 figli e l’amore per Josefa e Mimi Ivey

Leggi su dilei

(Di giovedì 29 settembre 2022) Si è spento a Los Angeles, all’età di 59, il rapper, famosissimo in tutto il mondo per Gangsta’s Paradise, colonna sonora del film Pensieri Pericolosi con Michelle Pfeiffer. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il manager Jarez Posey, ma non è stata condivisa la causa del decesso: si sospetta un arresto cardiaco. Vincitore di un Grammy,– pseudonimo di Artis LeonJr – è stato ritrovato senza vita da un suo amico nella giornata del 28 settembre. Il rapper, famoso in America già negli’80, ha raggiunto il successo planetario nel 1995. È morto59Migliaia di copie vendute in tutto il mondo, è stato in cima alle classifiche, e Gangsta’s Paradise è stata la canzone numero uno di Billboard. Una vita spesa ...