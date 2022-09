Vincitore Grande Fratello Vip 7, i pronostici: Carolina Marconi in cima, occhio agli outsider (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ oltremodo prematuro parlare sin da ora di Vincitore del Grande Fratello Vip 7, ma quando di mezzo ci sono i pronostici potrebbe essere utile ed interessante scoprire qual è il sentiment degli scommettitori in queste prime settimane di reality. Sono bastati pochi giorni di diretta per permettere agli appassionati del GF Vip di potersi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ oltremodo prematuro parlare sin da ora didelVip 7, ma quando di mezzo ci sono ipotrebbe essere utile ed interessante scoprire qual è il sentiment degli scommettitori in queste prime settimane di reality. Sono bastati pochi giorni di diretta per permettereappassionati del GF Vip di potersi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Vincitore Grande Fratello Vip 7, i pronostici: Carolina Marconi in cima, occhio agli outsider #gfvip - Gemelli_Amber : ''GREEN BIZ ''BUSINESS24 Marco COLUMBRO, il più famoso conduttore anni ’80 e ’90 della #tv privata italiana, vinc… - danieledv79 : RT @ManiniLuciano: @annalisapanello @danieledv79 @ambrosimirko44 Eppure Conte viene incensato sui media come grande leader vincitore - ManiniLuciano : @annalisapanello @danieledv79 @ambrosimirko44 Eppure Conte viene incensato sui media come grande leader vincitore - TennisWorldit : Novak Djokovic svela il momento più emozionante dell'ultimo match di Roger Federer: Il vincitore di ventuno titoli… -