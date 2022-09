“Togliere la P”: secondo Morassut, il Partito Democratico dovrebbe cambiare nome (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non è un discorso che non ha attinenza con la realtà, perché rappresenta l’esatta immagine riflessa che lo specchio del Partito Democratico trasmette al suo elettorato e a quell’ampia fetta di popolazione che ha deciso di non usufruire del suo diritto al voto. Roberto Morassut è l’unico candidato del PD ad aver vinto in un collegio uninominale (a Roma) da Firenze alla Sicilia. Un risultato che gli consentirà di sedere tra gli scranni dell’opposizione al centrodestra alla Camera de deputati. E da lui arriva la proposta di cambiare nome al Partito, cancellando proprio il riferimento al “Partito”. Roberto Morassut sostiene che il Partito Democratico debba cambiare nome Intervistato dal ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non è un discorso che non ha attinenza con la realtà, perché rappresenta l’esatta immagine riflessa che lo specchio deltrasmette al suo elettorato e a quell’ampia fetta di popolazione che ha deciso di non usufruire del suo diritto al voto. Robertoè l’unico candidato del PD ad aver vinto in un collegio uninominale (a Roma) da Firenze alla Sicilia. Un risultato che gli consentirà di sedere tra gli scranni dell’opposizione al centrodestra alla Camera de deputati. E da lui arriva la proposta dial, cancellando proprio il riferimento al “”. Robertosostiene che ildebbaIntervistato dal ...

