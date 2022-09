Stasera Pierpaolo Pretelli in televisione: ecco dove lo vedremo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pierpaolo Pretelli ogni settimana ha l’appuntamento fisso con i suoi fan il lunedì e il giovedì. In questi giorni, insieme a Soleil Sorge, conduce su Mediaset Infinity il GF VIP PARTY, talk show only on demand che anticipa il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip. Ma, questa settimana, i “prelemi” riusciranno a vedere il loro beniamino anche nella tv in chiaro, infatti parteciperà ad un programma molto conosciuto. Pierpaolo Pretelli ritorna in tv Stasera: ecco dove Il giovane conduttore arriva nella televisione in chiaro questa sera, 28 Settembre, per un appuntamento da non perdere. Il fidanzato di Giulia Salemi parteciperà a Celebrity Chef. Il cooking show condotto da Alessandro Borghese in cui due chef vip si sfideranno davanti ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 settembre 2022)ogni settimana ha l’appuntamento fisso con i suoi fan il lunedì e il giovedì. In questi giorni, insieme a Soleil Sorge, conduce su Mediaset Infinity il GF VIP PARTY, talk show only on demand che anticipa il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip. Ma, questa settimana, i “prelemi” riusciranno a vedere il loro beniamino anche nella tv in chiaro, infatti parteciperà ad un programma molto conosciuto.ritorna in tvIl giovane conduttore arriva nellain chiaro questa sera, 28 Settembre, per un appuntamento da non perdere. Il fidanzato di Giulia Salemi parteciperà a Celebrity Chef. Il cooking show condotto da Alessandro Borghese in cui due chef vip si sfideranno davanti ...

GrandeFratello : Pronti per i primi pettegolezzi sulla Casa? ?? Stasera a #GFVIPPARTY avremo con noi: Dayane Mello, Orietta Berti, Pa… - BulloManuela : RT @itisnicoleeee: Quindi stasera: - Valeria vs Pierpaolo - Valeria vs Valeria - Valeria vs De Sica - Valeria vs La Malgy Ne vedremo delle… - BulloManuela : RT @neldubbiodormo_: Stasera risate assicurate con Pierpaolo! Non vedo l’ora ?? #PRELEMI #pierpaolopretelli - tuttopuntotv : Stasera Pierpaolo Pretelli in televisione: ecco dove lo vedremo #prelemi #gfvip #pretelli - Roseflo94152971 : Non vedo l'ora che sia stasera per vedere Pierpaolo ai fornelli???????? #PRELEMI -