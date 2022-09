Sopravvissuti al via su Rai 1. Per Lino Guanciale è un «Lost meets Homeland» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sopravvissuti - Lino Guanciale Una nuova coproduzione internazionale è pronta ad affacciarsi su Rai 1 e si tratta di un progetto complesso, lungo sei serate e, come ha annunciato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati questa mattina in conferenza stampa, con un “tirante lunghissimo“, senza episodi autoconclusivi. Sopravvissuti, al via lunedì 3 ottobre alle 21.25, sarà “un mix di generi che si muove su due tempi, passato e presente“, un mystery di quelli che l’azienda pubblica non è solita offrire e che richiederà al pubblico una certa pazienza. Prodotta dall’Alleanza Europea – Rai Fiction, Rodeo Drive, France Télévisions, Cinétévé e ZDFneo – per la regia di Carmine Elia, la fiction è stata ideata da Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano, quattro allievi della prima edizione del ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 settembre 2022)Una nuova coproduzione internazionale è pronta ad affacciarsi su Rai 1 e si tratta di un progetto complesso, lungo sei serate e, come ha annunciato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati questa mattina in conferenza stampa, con un “tirante lunghissimo“, senza episodi autoconclusivi., al via lunedì 3 ottobre alle 21.25, sarà “un mix di generi che si muove su due tempi, passato e presente“, un mystery di quelli che l’azienda pubblica non è solita offrire e che richiederà al pubblico una certa pazienza. Prodotta dall’Alleanza Europea – Rai Fiction, Rodeo Drive, France Télévisions, Cinétévé e ZDFneo – per la regia di Carmine Elia, la fiction è stata ideata da Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano, quattro allievi della prima edizione del ...

