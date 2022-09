"Sono già sposato": Spinalbese, la confessione sconvolge Signorini (Di mercoledì 28 settembre 2022) Apprezzato ed amato dal pubblico del Grande Fratello Vip. Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, si mette a nudo in prima serata. Parla di sua figlia ed ha i lucciconi agli occhi. Le foto della piccola Luna Marì lo commuovono. Alfonso Signorini manda in onda su Canale 5 le immagini del loro ultimo incontro. “Ho la visuale, il ricordo di quel momento stupendo”, racconta Spinalbese. “Lei era stupenda”, dice ancora ricordando il momento della nascita di Luna Marì. Poi arriva la domanda delle domande: quella su Belen. “È la madre di mia figlia e… guarda è difficile, perché comunque le cose non Sono andate. Grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla. Sono riuscito ad avere dei rapporti anche grazie a lei, è stata brava. È stata lei a fare il primo passo per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Apprezzato ed amato dal pubblico del Grande Fratello Vip. Antonino, ex di Belen Rodriguez, si mette a nudo in prima serata. Parla di sua figlia ed ha i lucciconi agli occhi. Le foto della piccola Luna Marì lo commuovono. Alfonsomanda in onda su Canale 5 le immagini del loro ultimo incontro. “Ho la visuale, il ricordo di quel momento stupendo”, racconta. “Lei era stupenda”, dice ancora ricordando il momento della nascita di Luna Marì. Poi arriva la domanda delle domande: quella su Belen. “È la madre di mia figlia e… guarda è difficile, perché comunque le cose nonandate. Grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla.riuscito ad avere dei rapporti anche grazie a lei, è stata brava. È stata lei a fare il primo passo per ...

