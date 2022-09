Silhouette svasate | contrasti cromatici e layering ad arte i trucchi di styling da seguire

Leggi su amica

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Vestirsi bene e in modo cool spesso è più facile di quanto si pensi. Anche un look banale può diventare speciale con piccoli accorgimenti di. Come per esempio l’abbinamento tra maglione e camicia. Indossati insieme in un certo modo e accostati ai pezzi giusti possono dare vita a un outfit interessante e contemporaneo. Sembra impossibile ma la dimostrazione ci arriva da Darja Barannik, una delle fashion influencer scandinave più seguite. In uno dei suoi ultimi post su Instagram ha infatti sfoggiato un look apparentemente “normale” eppure d’effetto. E analizzandolo da vicini ci si accorge che sono piccoli dettagli a fare davvero la differenza. Scopriamo insieme quali. Tutta una questione di equilibrio tra forme, lunghezze e vestibilità per questo look con maglione e camicia di Darja Barannik. Colori, forme e stratificazioni Maglione e camicia sono indossati ...