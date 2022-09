Roma, aggressione e insulti al consigliere Andrea Alemanni (PD): ”Mi è stata tirata addosso la terra” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma. Una mattinata da dimenticare, senza ombra di dubbio, per il presidente della commissione capitolina Commercio, Andrea Alemanni, consigliere del Pd: insultato e aggredito nella mattinata di oggi, mercoledì 28 settembre, nel bel mezzo della strada. L’aggressione ricevuta è stata raccontata da lui stesso sulla sua pagina Facebook. Il fatto è accaduto quando Alemanni si era recato per un sopralluogo a un cantiere stradale che, come lui stesso scrive ”dovevano essere fatti dal Municipio per marzo e che poi dopo varie sospensioni e rinvii ora si stanno eseguendo”. A quanto risulta, l’episodio si è verificato nei pressi di piazza Bologna, precisamente tra via Lorenzo Il Magnifico e via Squarcialupo. Leggi anche: Violenta aggressione a Centocelle, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022). Una mattinata da dimenticare, senza ombra di dubbio, per il presidente della commissione capitolina Commercio,del Pd: insultato e aggredito nella mattinata di oggi, mercoledì 28 settembre, nel bel mezzo della strada. L’ricevuta èraccontata da lui stesso sulla sua pagina Facebook. Il fatto è accaduto quandosi era recato per un sopralluogo a un cantiere stradale che, come lui stesso scrive ”dovevano essere fatti dal Municipio per marzo e che poi dopo varie sospensioni e rinvii ora si stanno eseguendo”. A quanto risulta, l’episodio si è verificato nei pressi di piazza Bologna, precisamente tra via Lorenzo Il Magnifico e via Squarcialupo. Leggi anche: Violentaa Centocelle, ...

