ROCCAT | ecco la tastiera Vulcan II MAX e le cuffie Syn MAX Air

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Massimizzate le prestazioni di gioco del vostro PC, con la straordinariaotticaII MAX e lewireless SYN MAX AIR diI gamer PC che desiderano potenziare al massimo la propria configurazione con prestazioni di livello superiore e un’illuminazione RGB impressionante non devono cercare oltre,la nuovissimaII Max e leSyn Max Air di, marchio di periferiche gaming per PC di Turtle Beach Corporation. Il pluripremiato design, ha entusiasmato i fan sin dal debutto della linea, e la splendidaII Max, ridefinisce ancora una volta la serie. Dotato dei velocissimi switch ottici TITAN II e, dei primi Dual LED Smart Keys al mondo, la ...

La Vulcan II Max di è anche la seconda tastiera da gaming al mondo a debuttare con gli smart keys Dual - LED , preceduta solo dalla sorella Vulcan II Mini . Vulcan II Max è dotata di 24 ...