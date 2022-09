Nord Stream | Borrell | “Ue darà forte risposta a deliberato sabotaggio”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Unione europea ritiene che ci siano azioni dicome probabile causa dei danni subìti dai gasdotti1 e 2 e minacciando ‘forti’ contromisure. Lo annuncia in una nota il responsabile della politica estera dell’UE Josep, spiegando che l’Unione “è profondamente preoccupata per i danni ai gasdotti1 e 2 che hanno provocato perdite nelle acque internazionali del Mar Baltico”. “Questi incidenti non sono una coincidenza e ci riguardano tutti” osserva il politico spagnolo spiegando che tutte le informazioni disponibili indicherebbero atti deliberati all’origine delle fughe di gas dai condotti. “Sosterremo qualsiasi indagine volta a ottenere piena chiarezza su ciò che è accaduto e perché, e adotteremo ulteriori misure per aumentare la ...

Resta poi sotto i riflettori la corsa del prezzo del gas dopo i danni ai gasdotti: ad Amsterdam il future ottobre sale del 12% a 208 euro per megawattora. Lo scenario premia cosi' il ...Von der Leyen: "Qualsiasi interruzione deliberata è inaccettabile". Borrell. "Questi incidenti non sono una coincidenza e riguardano tutti noi". Lituania delle esplosioni come di un "avvertimento" ...