Una donna ucraina residente in Veneto da 14 anni,Triasko , sarebbe statain combattimento nel proprio Paese, mentre lottava contro l'invasione dell'esercito russo. A riferirlo è il Tg regionale Rai del Veneto. La donna, originaria di ......a coltellate/ Compagno arrestato in flagranza L'incontro tra la fidanzata di Genovese Pagliuca e Angela Barra Ad interrompere il sogno di una vita felice che Genovese Pagliuca etanto ... Marianna uccisa in battaglia contro l'esercito russo: aveva 37 anni ed era residente in Veneto dal 2008 Una donna ucraina residente in Veneto da 14 anni, Marianna Triasko, sarebbe stata uccisa in combattimento nel proprio Paese, mentre lottava ...Marianna Triasko aveva 37 anni, abitava a Villorba. Il sindaco: «Era cittadina italiana»:. Sposata, aveva due figli. Era partita per aiutare i colleghi impegnati ad assistere i feriti ...