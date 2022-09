Inzaghi non molla il pupillo: scambio a sorpresa in Serie A (Di mercoledì 28 settembre 2022) Simone Inzaghi non molla il suo pupillo: il possibile scambio a sorpresa in Serie A con l’Inter protagonista “Sta facendo un ottimo lavoro, sa allenare e gestire benissimo la squadra.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Simonenonil suo: il possibileinA con l’Inter protagonista “Sta facendo un ottimo lavoro, sa allenare e gestire benissimo la squadra.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

pisto_gol : Illustri opinionisti dicono che gli esoneri di #Allegri e #Inzaghi sarebbero errori, per la difficoltà a subentrare… - stefanocoli47 : @intersabri Se non lo fa giocare con Brozovic fuori allora Inzaghi è un coglione patentato - MarzianoAnsioso : RT @JPeppp: -Haaland non sa giocare a calcio -Mbappé inguardabile -Ronaldo deve ritirarsi -I compagni di squadra di Maradona erano dei sca… - TonySignoretta : RT @JPeppp: -Haaland non sa giocare a calcio -Mbappé inguardabile -Ronaldo deve ritirarsi -I compagni di squadra di Maradona erano dei sca… - AlexBarberoBMX : RT @JPeppp: -Haaland non sa giocare a calcio -Mbappé inguardabile -Ronaldo deve ritirarsi -I compagni di squadra di Maradona erano dei sca… -