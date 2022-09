Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Neanche il tempo di fare il suo primo discorso dopo la batosta elettorale che subito nel Partito Democratico è scattata la caccia alla poltrona di Enrico Letta. In molti tra le fila dem lo hanno pesantemente criticato per la gestione della campagna che ha portato al voto e qualcuno si è già candidato per sostituirlo.