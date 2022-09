Giuseppe Puglisi | il prete che sfidò la mafia

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il nome dilo ricordano tutti a Palermo. Non solo perché è un sacerdote esemplare, ma anche e soprattutto perché ha dedicato la sua intera vita ai ragazzi, sottraendoli alla malavita, combattendo la, fino a pagare quella battaglia con la sua stessa vita. Presbitero, educatore e insegnante italiano, Padreè stato assassinato da Cosa Nostra il 15 settembre del 1993. 20 anni dopo dalla sua morte, davanti a più di 100mila fedeli, è stato proclamato beato dalla Chiesa. Donè stato un sacerdote esemplare, dedito specialmente alla pastorale giovanile. Educando i ragazzi secondo il Vangelo vissuto li sottraeva alla malavita e così questa ha cercato di sconfiggerlo uccidendolo. In realtà però è lui che ha vinto con Cristo risorto. (Papa Francesco) Chi era ...

kauly58 : @ricpuglisi @marcotravaglio Caro signor Puglisi il carismatico Marco Travaglio è il burattinaio di Giuseppe Gonte..… - ViteAnto : RT @roblabar: Presentato a Brancaccio il progetto per la realizzazione di un poliambulatorio di prossimità, una delle visioni profetiche de… - roblabar : Presentato a Brancaccio il progetto per la realizzazione di un poliambulatorio di prossimità, una delle visioni pro… -

L'ultima decisione è stata presa da Peppe Cuti, maestro gelatiere di "Al Gelatone", in via Autonomia Siciliana e viaBertolino a due passi da piazza Sturzo. Il titolare della nota ...A disposizione : D'Asero, Lanza, Frixa,, Carbonaro. Arbitro : Paolo Arculeo di Catania. Assistenti :Trefiletti e Sebastiano Antonio Grasso di Acireale Ammoniti : Bertolo (L), D. ...Inaugurato al centro di accoglienza Padre Nostro fondato dal beato don Giuseppe Puglisi il poliambulatorio di prossimità di Brancaccio a Palermo. Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento ...Il Centro di Accoglienza Padre Nostro fondato dal Beato Giuseppe Puglisi, grazie alla sinergia che ha saputo instaurare con enti pubblici e privati in questi 29 anni, che hanno a loro volta sposato la ...