E' morto 'Maciste' Bruno Bolchi: ex calciatore dell'Inter e allenatore (Di mercoledì 28 settembre 2022) E' un giorno triste per il mondo del calcio: è morto l'ex calciatore e allenatore Bruno Bolchi, aveva 82 anni. Nato a Milano il 21 febbraio 1940, viveva a Pieve a Nievole (Pistoia). Era ricoverato in ospedale da qualche giorno dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Era soprannominato Maciste per il suo fisico possente, fu anche il primo calciatore, nel 1961, ad apparire sulle figurine della Panini. E' stato un ex calciatore, di ruolo centrocampista. L'esperienza più importante della carriera è stata con la maglia dell'Inter. Poi avventure con Verona, Atalanta, Torino e Pro Patria. La carriera da allenatore è stata lunghissima: le esperienze più importanti sono state con Messina, Atalanta, Bari, Brescia, Lecce, Genoa e ...

