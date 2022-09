Di Lorenzo: «Dicevano che avremmo faticato a lottare per la Champions, ora dicono che siamo da scudetto…» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in diretta a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito il report che la redazione della stessa radio ufficiale del club ha fatto dell’intervista. Sull’Italia. «In Nazionale abbiamo fatto bene, sono state due partite importanti, un traguardo importante raggiungere le Final Four di Nations League». Sul Napoli. «Napoli? C’è un gran bel gruppo, si respira aria positiva, sono arrivati ragazzi giovani e forti e si sono ambientati molto bene. Dobbiamo continuare così per fare una grande stagione. Giocando ogni tre giorni ci servirà l’aiuto di tutti. Tutti avranno l’occasione di giocare, dobbiamo essere bravi a gestire i momenti difficili della stagione che arriveranno. Ora sta a lui continuare così. In molti avevano detto che questo Napoli non avrebbe potuto lottare per la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il capitano del Napoli Giovanni Diè intervenuto in diretta a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito il report che la redazione della stessa radio ufficiale del club ha fatto dell’intervista. Sull’Italia. «In Nazionale abbiamo fatto bene, sono state due partite importanti, un traguardo importante raggiungere le Final Four di Nations League». Sul Napoli. «Napoli? C’è un gran bel gruppo, si respira aria positiva, sono arrivati ragazzi giovani e forti e si sono ambientati molto bene. Dobbiamo continuare così per fare una grande stagione. Giocando ogni tre giorni ci servirà l’aiuto di tutti. Tutti avranno l’occasione di giocare, dobbiamo essere bravi a gestire i momenti difficili della stagione che arriveranno. Ora sta a lui continuare così. In molti avevano detto che questo Napoli non avrebbe potutoper la ...

napolista : #DiLorenzo: «Dicevano che avremmo faticato a lottare per la #Champions, ora dicono che siamo da #scudetto…» A Kiss… - ancora_lorenzo : @Marinodino2 Che utilità avrebbe una coalizione, tra due personaggi che fino al giorno prima si dicevano 'peste e c… - Rinascimentorom : @Sweet_Cindy_99 @Rhaegar94 @PossibileIt @civati Ricordo persone di sinistra complottiste su tutto, su Kennedy, su M… - Lorenzo_1976 : RT @LifeInEurope1: @bernardo_piuma Una semplificazione comoda che a tutti piacerebbe fosse vera. Ma non capisci che non è così?? Non ricord… -