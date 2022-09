Caos a Uomini e Donne: Maria De Filippi corre in soccorso di Pinuccia (Di mercoledì 28 settembre 2022) La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata col botto. Lo studio di Maria De Filippi, infatti, è stato già protagonista di discussioni e vivaci scontri. Stando alle anticipazioni, le prossime puntate non saranno da meno. Nell’appuntamento di oggi, si potrà assistere al ritorno di Roberta Di Padua e a un’accesa lite tra Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. Secondo gli spoiler emersi dalle registrazioni, inoltre, nei prossimi giorni, la padrona di casa sarà costretta a intervenire a causa della reazione preoccupante di Pinuccia. Potrebbe interessarti: Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Uomini e Donne, anticipazioni del 28 settembre: Roberta Di Padua torna in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 settembre 2022) La nuova edizione diè iniziata col botto. Lo studio diDe, infatti, è stato già protagonista di discussioni e vivaci scontri. Stando alle anticipazioni, le prossime puntate non saranno da meno. Nell’appuntamento di oggi, si potrà assistere al ritorno di Roberta Di Padua e a un’accesa lite tra Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. Secondo gli spoiler emersi dalle registrazioni, inoltre, nei prossimi giorni, la padrona di casa sarà costretta a intervenire a causa della reazione preoccupante di. Potrebbe interessarti:, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata, anticipazioni del 28 settembre: Roberta Di Padua torna in ...

