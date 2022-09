Breaking news! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Daniel Lee, stilista di Bottega Veneta premiato ai British Fashion Awards 2019. Ve lo avevamo preannunciato, questo fashion month avrebbe regalato sorprese. E qualche giro di poltrona, a conferma di tutti i rumors. Come quelli che hanno interessato nelle ultime settimane Burberry e il fatto che stesse valutando l’opportunità di cambiare designer. Secondo WWD già a fine estate, il brand stava effettuando dei colloqui esplorativi con i potenziali successori di Riccardo Tisci. Tra questi, il più papabile sembrava Daniel Lee, che ha di recente divorziato da Bottega Veneta. E così è stato. In men che non si dica, come ha confermato WWD a metà mattinata, le azioni di Burberry alla Borsa di Londra sono aumentate del 4,4% a 17,58 sterline. Persino gli analisti sono stati positivi, e hanno descritto Lee come una «scelta appropriata, poiché ha dimostrato la capacità di creare un nuovo ... Leggi su amica (Di mercoledì 28 settembre 2022) Daniel Lee, stilista di Bottega Veneta premiato ai British Fashion Awards 2019. Ve lo avevamo preannunciato, questo fashion month avrebbe regalato sorprese. E qualche giro di poltrona, a conferma di tutti i rumors. Come quelli che hanno interessato nelle ultime settimane Burberry e il fatto che stesse valutando l’opportunità di cambiare designer. Secondo WWD già a fine estate, il brand stava effettuando dei colloqui esplorativi con i potenziali successori di Riccardo Tisci. Tra questi, il più papabile sembrava Daniel Lee, che ha di recente divorziato da Bottega Veneta. E così è stato. In men che non si dica, come ha confermato WWD a metà mattinata, le azioni di Burberry alla Borsa di Londra sono aumentate del 4,4% a 17,58 sterline. Persino gli analisti sono stati positivi, e hanno descritto Lee come una «scelta appropriata, poiché ha dimostrato la capacità di creare un nuovo ...

