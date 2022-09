Bagni neutri nel liceo che dice ' no' alle distinzioni di genere | I tempi lo impongono

quilivorno : #scuola #lvorno #genderless #bagnineutri #liceo Al Niccolini-Palli i primi due bagni neutri nelle scuole di Livorn… - LivornoToday : #Livorno, al Niccolini-Palli arrivano i bagni 'neutri': il liceo dice 'no' alle distinzioni di genere. L'intervista… - venti4ore : Bagni neutri al liceo classico “No a distinzioni di genere” - NMecconi : @MassimoLeaderPD ci occuperemo dei bagni neutri e della scwa - vincferr84 : @VivianaDesio @ellyesse @pdnetwork In che modo la copia Italiana di AOC e quello che serve alla sinistra italiana?… -

QuiLivorno.it

La circolare numero 34 del liceo Niccolini Palli datata 23 settembre 2022 parlava chiaro: '...in questo istituto é istituito in ogni plesso, Via ......le piastrelle del bagno secondo lo stile Un terzo trucco d'oro riguarda principalmente idi ... punta sullo stile moderno della propria casa potrebbe scegliere tonalità scure o i colori. ... Al Niccolini-Palli i primi due bagni neutri nelle scuole di Livorno L'iniziativa della dirigente scolastica Teresa Cini è stata approvata sia dal collegio dei docenti che dal consiglio d'istituto.