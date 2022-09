Altro che addio ai vitalizi, sui tagli decide la Consulta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mentre i conti aumentano, a tenere banco sono i vitalizi e soprattutto i tagli retroattivi. La storia è complicata e deriva dal fatto che alla, al di là delle mille parole, non si è riusciti a rendere appunto retroattivi i tagli ai vitalizi. Muoversi tra i regolamenti sull’assegno pensionistico di Camera e Senato è una gimcana. Proviamo a sbrogliare i fili. A tenere banco, a fine legislatura, sono i vitalizi. Ma a decidere il loro destino sarà la Corte Costituzionale il prossimo 10 ottobre A Montecitorio è ancora in vigore la delibera fortemente voluta da Roberto Fico che ha determinato un taglio netto alle pensioni anche per tutti gli ex, avendo effetto retroattivo. Peccato, però, che il Consiglio di Giurisdizione (il primo grado interno della Camera dei Deputati) ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mentre i conti aumentano, a tenere banco sono ie soprattutto iretroattivi. La storia è complicata e deriva dal fatto che alla, al di là delle mille parole, non si è riusciti a rendere appunto retroattivi iai. Muoversi tra i regolamenti sull’assegno pensionistico di Camera e Senato è una gimcana. Proviamo a sbrogliare i fili. A tenere banco, a fine legislatura, sono i. Ma are il loro destino sarà la Corte Costituzionale il prossimo 10 ottobre A Montecitorio è ancora in vigore la delibera fortemente voluta da Roberto Fico che ha determinato uno netto alle pensioni anche per tutti gli ex, avendo effetto retroattivo. Peccato, però, che il Consiglio di Giurisdizione (il primo grado interno della Camera dei Deputati) ha ...

berlusconi : Noi faremo valere il nostro programma liberale per la crescita e questo dovrebbe tranquillizzare i mercati che del… - davcarretta : Un altro atto di sabotaggio della Russia contro un gasdotto che va in Europa. Questa volta trasporta ancora gas ru… - davcarretta : I bot e troll putinisti sono attivi da questa mattina per accusare gli Stati Uniti o l’Ucraina del sabotaggio dei g… - FeliceValente : @rusembitaly Intanto pagate moneta sonante uno sull’altro tutti i rubli delle penali. Poi fate tutte le valutazio… - CiampaStan : Tagliati 10 cm dei miei capelli da un lato naurrr nn posso più intrecciarli e nn ci sono abituato dall'altro yass… -