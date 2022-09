WWE: Bianca Belair e Bayley fanno la storia, sarà il primo 1 vs 1 femminile in un Ladder Match nel main roster (Di martedì 27 settembre 2022) Durante l’ultima puntata di Monday Night Raw molte storyline sono andate avanti nella loro costruzione e alcuni incontri sono stati aggiunti alla card di Extreme Rules, che dopo anni con qualche critica per via di troppi Match normali in un evento a tema, quest’anno sembra proprio aver invertito la rotta e tutti i Match annunciati per lo show hanno una stipulazione speciale. Fra gli incontri aggiunti durante lo show rosso, uno ha un significato molto importante. Bayley e Bianca possono essere orgogliose Infatti è stato ufficializzato che la Raw Women’s Champion Bianca Belair e la sfidante Bayley si affronteranno in un Match valido per il titolo e lo faranno in un Ladder Match. Questo Match ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 27 settembre 2022) Durante l’ultima puntata di Monday Night Raw molte storyline sono andate avanti nella loro costruzione e alcuni incontri sono stati aggiunti alla card di Extreme Rules, che dopo anni con qualche critica per via di troppinormali in un evento a tema, quest’anno sembra proprio aver invertito la rotta e tutti iannunciati per lo show hanno una stipulazione speciale. Fra gli incontri aggiunti durante lo show rosso, uno ha un significato molto importante.possono essere orgogliose Infatti è stato ufficializzato che la Raw Women’s Champione la sfidantesi affronteranno in unvalido per il titolo e lo faranno in un. Questo...

