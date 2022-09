Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 09:45 (Di martedì 27 settembre 2022) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 09:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO SEMPRE INTENSO SUL QUADRANTE ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, E, PROSEGUENDO, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E CASSIA BIS E TRA AURELIA E LA Roma-FIUMICINO. SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 TRA SETTEBAGNI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA. TRAFFICO BLOCCATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. MEDESIMA SITUAZIONE DI CONGESTIONE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022)DEL 27 SETTEMBREORE 09:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SEMPRE INTENSO SUL QUADRANTE ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, E, PROSEGUENDO, TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E CASSIA BIS E TRA AURELIA E LA-FIUMICINO. SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE-NORD DELL’A1 TRA SETTEBAGNI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA. TRAFFICO BLOCCATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. MEDESIMA SITUAZIONE DI CONGESTIONE ...

romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via Giolitti, tra piazza di Porta Maggiore e via Cavour - esmeraldarizzi : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico rallentato a via del Quadraro, tra via Tuscolana e via Appia Nuova - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via del Quadraro, tra via Tuscolana e via Appia Nuova - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato su via Ostiense, tra Acilia e viale Marconi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato a viale delle Medaglie D'Oro, tra via della Balduina e piazzale degli Eroi -

Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 09 - 2022 ore 09:15 VIABILITÀ DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 09:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA - NORD ... Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 09 - 2022 ore 08:45 VIABILITÀ DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... E, PROSEGUENDO, TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA VIA DELLA PISANA E LA ROMA - FIUMICINO. TRAFFICO ... RomaDailyNews DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 09:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE- NORD ...DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... E, PROSEGUENDO, TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA VIA DELLA PISANA E LA- FIUMICINO. TRAFFICO ... Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2022 ore 08:45 - RomaDailyNews