Tagli capelli corti autunno-inverno 22/23: rasature e ciuffi per chiome rock (Di martedì 27 settembre 2022) L'estate non è l'unica stagione dei capelli corti, le chiome extra short possono essere favolose anche d'inverno, motivo per qui questa stagione sono tra le tendenze più richieste in salone. Ammirate sulle passerelle della Milano Fashion Week, da Missoni a Fendi, i Tagli capelli corti sono l'ideale per sbarazzarsi di secchezze e aridità estive, rinnovare il look e iniziare la nuova stagione con grinta. Sfilati, sfrangiati e con micro frange, i capelli corti per l'autunno inverno 2022 2023 riscoprono il fascino rock senza dimenticare eleganza e glamour, grazie agli styling che mixano contrasti netti a fascino retrò.

