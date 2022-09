Sequestrati 585 chilogrammi di droga in un garage a Fonte Nuova

AGR_web : Roma, scoperto il 'deposito' della droga, sequestrati 600 kg., arrestato 36enne Una montagna di droga: ovvero 585 c… -

Il box stupefacente è stato scoperto dalla polizia a Fonte Nuova, comune della provincia nord est della Capitale, con il sequstro dichili fra hashish, cocaina e marijuana. A finire in manette un ...Una montagna di droga: ovverochilogrammi impilati all'interno di un garage in località Fonte Nuova, a Roma. Questa la quantità di stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina sequestrata dagli agenti del III Distretto ...L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato sequestrato dalla Polizia di Stato Fonte Nuova. Un ingente quantitativo di droga sequestrato dalla Polizia di Stato. Arrestato un uomo di 36 ann ...Una montagna di droga: ovvero 585 chilogrammi impilati all’interno di un garage in località Fonte Nuova, a Roma. Questa la quantità di stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina sequestrata dagli ...