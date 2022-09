Quando il senatore di FdI Luca De Carlo evocava il gerarca nazista Joseph Goebbels su Facebook (Di martedì 27 settembre 2022) Arrivano uno dopo l’altro i grattacapi per Giorgia Meloni e tutti hanno lo sgradevole retrogusto di richiami al nazi-fascismo. L’ultimo episodio ha coinvolto il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore, piccolo comune in provincia di Belluno, e possibile ministro del prossimo Governo. “Io ministro? – ha detto De Carlo – Non credo succederà, comunque se mi dovessero chiamare sono pronto”. Ma l’eventualità (già remota) di un posto nella futura formazione di Governo sembra essere sfumata per De Carlo dopo la diffusione di alcune frasi piuttosto ambigue scritte dal meloniano nel 2014 sul suo profilo Facebook. Il senatore di FdI Luca De Carlo su Facebook: “Propaganda come ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Arrivano uno dopo l’altro i grattacapi per Giorgia Meloni e tutti hanno lo sgradevole retrogusto di richiami al nazi-fascismo. L’ultimo episodio ha coinvolto ildi Fratelli d’ItaliaDe, sindaco di Calalzo di Cadore, piccolo comune in provincia di Belluno, e possibile ministro del prossimo Governo. “Io ministro? – ha detto De– Non credo succederà, comunque se mi dovessero chiamare sono pronto”. Ma l’eventualità (già remota) di un posto nella futura formazione di Governo sembra essere sfumata per Dedopo la diffusione di alcune frasi piuttosto ambigue scritte dal meloniano nel 2014 sul suo profilo. Ildi FdIDesu: “Propaganda come ...

