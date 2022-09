Patrick Dempsey arriva la confessione su Ellen Pompeo che stupisce (Di martedì 27 settembre 2022) Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo di nuovo insieme: l’attore ha espresso il desiderio di lavorare ancora una volta con la sua collega. Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo hanno fatto sognare milioni di fan grazie alla longeva serie tv Grey’s Anatomy, giunta alla sua 19° stagione. L’attore nella serie ha interpretato il neurochirurgo Derek Shepherd, l’unico L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 27 settembre 2022)eddi nuovo insieme: l’attore ha espresso il desiderio di lavorare ancora una volta con la sua collega.edhanno fatto sognare milioni di fan grazie alla longeva serie tv Grey’s Anatomy, giunta alla sua 19° stagione. L’attore nella serie ha interpretato il neurochirurgo Derek Shepherd, l’unico L'articolo proviene da Leggilo.org.

charlotteeww : RT @maliduck: vi volevo dire che in questi giorni stanno registrano il film su enzo ferrari qui a modena e ieri in centro c'era patrick dem… - bbeneed : anche io mi meritavo di incontrare Patrick Dempsey per le vie di Modena - nicolensey : @maliduck Scusami in che senso Patrick Dempsey??? - maliduck : vi volevo dire che in questi giorni stanno registrano il film su enzo ferrari qui a modena e ieri in centro c'era patrick dempsey ?????? - JumpedGoldoni : @GUGLIELMINAaa Ottimo, se invece di Patrick Dempsey vengo io me la cucini lo stesso una pizza? -