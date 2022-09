Nord Stream | attacco ai gasdotti? Danni «senza precedenti» Il Cremlino | «Indagheremo» E il prezzo torna a salire +10%

(Di martedì 27 settembre 2022) Ildel gas sale del 10% ad Amsterdam, a 191,5 euro al megawattora, dopo aver toccato in picco di 194,7 euro (+12%) in scia alle notizie sui» che hanno...

Oggi martedì 27 settembre il prezzo del gas sta scambiando a 192 euro per megawattora , in crescita rispetto ai 171 di ieri a causa dei danni al gasdottoche sono stati riportati questa ...A quanto si apprende dalla stanpa russa si sono registrati danni "senza precedenti" su tre linee offshore del gasdottocontemporaneamente nell'arco di 24 ore. L'operatore che gestisce il ...Preoccupano le condizioni del gasdotto Nord Stream 2 a causa di terribili perdite. Per Berlino la causa è un attacco intenzionale.E' di nuovo speculazione sul mercato dle gas, a causa dei problemi alle condutture che portano il gas all'Europa.