Meteo Roma del 27-09-2022 ore 06:10 (Di martedì 27 settembre 2022) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli coperti su tutti i settori piogge sparse sulle regioni di nord ovest al pomeriggio precipitazioni Nel senso ne su tutti i settori generalmente di debole moderata intensità in serata a Siri non sono condizioni di maltempo diffuso con piogge e temporali specie sull’Emilia Romagna neve dai 2300 metri sulle Alpi al centro al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori al pomeriggio peggio sottoscale Umbria con piogge sparse ma senza fenomeni di rilievo associati in serata fenomeni più intensi su Toscana alto Lazio Umbria Marche stese precipitazioni anche nelle ore notturne a sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli poco nuvolosi su Sardegna Campania e Molise sole prevalente altrove al pomeriggio non sono previste ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli coperti su tutti i settori piogge sparse sulle regioni di nord ovest al pomeriggio precipitazioni Nel senso ne su tutti i settori generalmente di debole moderata intensità in serata a Siri non sono condizioni di maltempo diffuso con piogge e temporali specie sull’Emiliagna neve dai 2300 metri sulle Alpi al centro al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori al pomeriggio peggio sottoscale Umbria con piogge sparse ma senza fenomeni di rilievo associati in serata fenomeni più intensi su Toscana alto Lazio Umbria Marche stese precipitazioni anche nelle ore notturne a sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli poco nuvolosi su Sardegna Campania e Molise sole prevalente altrove al pomeriggio non sono previste ...

Noe_Urdangaray : RT @TrastevereRM: Roma.. Da allerta meteo a cielo terso... Non è stata costruita qui per caso questa città eterna?? - _rjardon : RT @TrastevereRM: Roma.. Da allerta meteo a cielo terso... Non è stata costruita qui per caso questa città eterna?? - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - mariali94316534 : RT @CinqueNews: ++ Bomba d’acqua a Roma, strade allagate e traffico in tilt. Disagi anche in provincia ++ - TuttoSuRoma : Meteo a #Roma: allerta gialla per piogge e temporali -