Mare Fuori 3: svelata la data di inizio, quando vanno in onda le nuove puntate (Di martedì 27 settembre 2022) È stata svelata la data di inizio della terza stagione di Mare Fuori, ecco quando andranno in onda su Rai 2 i nuovi episodi Dopo una lunga attesa da parte dei fan dell'amatissima fiction Rai è stata finalmente resa nota la data di inizio della terza stagione di Mare Fuori. I nuovi episodi anche questa volta saranno incentrati sulle vicende di Carmine, Filippo e gli altri ragazzi che si trovano a Napoli nell'Istituto di Pena Minorile. Mare Fuori 3 (Screenshot da Facebook)Nelle nuove puntate in onda su Rai Due tanti saranno i temi interessanti ed attuali che verranno affrontati e i tantissimi fan della ...

