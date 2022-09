Il mistero della fuga di gas dai tubi di Nord Stream nel nord Europa: «Danni senza precedenti» (Di martedì 27 settembre 2022) Un «forte calo di pressione» è stato registrato ieri sera nelle tubature dei gasdotti nord Stream 1 e 2. Il governo danese parla di fughe di gas e per questo motivo ha alzato il livello di allerta sulle sue infrastrutture energetiche. Dalla Germania sono sicuri: si tratta di un «sabotaggio mirato». Nel frattempo, Copenhagen ha vietato la navigazione entro un raggio di 9 chilometri e il sorvolo in un chilometro nelle zone intorno all’isola di Bornholm dove potrebbe essere la perdita. L’operatore della rete nord Stream Ag ha riferito che tre condotte dei gasdotti nord Stream 1 e 2 hanno subito Danni «senza precedenti» in un solo giorno. E ha spiegato che è impossibile ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Un «forte calo di pressione» è stato registrato ieri sera nelle tubature dei gasdotti1 e 2. Il governo danese parla di fughe di gas e per questo motivo ha alzato il livello di allerta sulle sue infrastrutture energetiche. Dalla Germania sono sicuri: si tratta di un «sabotaggio mirato». Nel frattempo, Copenhagen ha vietato la navigazione entro un raggio di 9 chilometri e il sorvolo in un chilometro nelle zone intorno all’isola di Bornholm dove potrebbe essere la perdita. L’operatorereteAg ha riferito che tre condotte dei gasdotti1 e 2 hanno subito» in un solo giorno. E ha spiegato che è impossibile ...

