GF Vip | scatta la censura a Mattino 5 | l’imbarazzo della Panicucci

Leggi su dailynews24

(Di martedì 27 settembre 2022) A quasi due settimane dall’iniziosettima edizione del GF Vip, svariate volte il programma si è trovato costretto are i concorrenti. Nella giornata di oggi, a dover silenziare i vipponi non sono stati gli autori del reality, ma quelli di5.LA– Come accade in ogni edizione del GF L'articolo