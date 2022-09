De Magistris, flop a Napoli. Ma lui insiste (Di martedì 27 settembre 2022) La compagine dell’ex sindaco di Napoli (Unione Popolare) è andata male anche nella città partenopea racimolando un misero 3,71% Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) La compagine dell’ex sindaco di(Unione Popolare) è andata male anche nella città partenopea racimolando un misero 3,71%

FutbolDaltonico : @fedezic Diciamo che i flop di Salvini, Di Maio e De Magistris fanno si che la merda puzzi leggermente meno - bandreabis : RT @fedezic: Altro flop per cui godo (o meglio, mi consolo in parte) è quello di De Magistris. Personaggio insopportabile. - fedezic : Altro flop per cui godo (o meglio, mi consolo in parte) è quello di De Magistris. Personaggio insopportabile. - Mr_PincoPallino : @ziobaffone la bonino ce va con l'uninominale calenda/renzi troppo alti dopo l'ennesimo flop de sxsx, che si farà… - RenzoLaBianca : Il flop delle 'altre' sinistre: de Magistris e i comunisti fuori dal parlamento. -