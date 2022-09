Come sta Alex Zanardi? (Di martedì 27 settembre 2022) Non è stato certo un destino benevolo, quello di Alex Zanardi, ma l’ex campione, oggi campione paralimpico di handbike, ha sempre saputo reagire alle tante avversità che la vita gli ha posto davanti. Dopo l’incidente del 19 giugno 2020, quando, durante una gara benefica, si è scontrato lungo la statale 146, all’altezza di Pienza, con un mezzo pesante, per Zanardi è iniziato un lunghissimo periodo di riabilitazione, che lo ha portato a cambiare cinque strutture e a subire qualcosa Come dieci interventi. Tornato a casa nel 2021, Zanardi è stato nuovamente ricoverato all’ospedale di Vicenza dopo che, nell’agosto del 2022, un incendio aveva interessato l’impianto fotovoltaico della sua abitazione, danneggiando i macchinari dedicati all’assistenza del campione e costringendolo al trasferimento in una ... Leggi su robadadonne (Di martedì 27 settembre 2022) Non è stato certo un destino benevolo, quello di, ma l’ex campione, oggi campione paralimpico di handbike, ha sempre saputo reagire alle tante avversità che la vita gli ha posto davanti. Dopo l’incidente del 19 giugno 2020, quando, durante una gara benefica, si è scontrato lungo la statale 146, all’altezza di Pienza, con un mezzo pesante, perè iniziato un lunghissimo periodo di riabilitazione, che lo ha portato a cambiare cinque strutture e a subire qualcosadieci interventi. Tornato a casa nel 2021,è stato nuovamente ricoverato all’ospedale di Vicenza dopo che, nell’agosto del 2022, un incendio aveva interessato l’impianto fotovoltaico della sua abitazione, danneggiando i macchinari dedicati all’assistenza del campione e costringendolo al trasferimento in una ...

