Artemis I, NASA costretta a ritirare il razzo e la navicella a causa del meteo. L'uragano Ian non lascia alternative (Di martedì 27 settembre 2022) Le pessime previsioni meteorologiche hanno spinto i manager della NASA a scegliere di ritirare il razzo e la navicella del lancio Artemis I nell'hangar.... Leggi su dday (Di martedì 27 settembre 2022) Le pessime previsionirologiche hanno spinto i manager dellaa scegliere diile ladel lancioI nell'hangar....

