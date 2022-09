(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Dal 1potrebbe cessare l’di indossare la mascherina su bus, treno, metro e negli ospedali, ambulatori medici e Rsa. A quanto apprende l’Adnkronos Salute non ci sarebbe, da parte del ministero della Salute, la volontà di intervenire da qui al 30 settembre prolungando l’con una nuova ordinanza. Potrebbe invece esserci da parte del dicastero una raccomandazione a indossarla in caso di assembramenti. La questione dell’della mascherina Ffp2 negli ospedali, ambulatori e Rsa, è quella più delicata e se dovesse esserci una recrudescenza più marcata della curva epidemiologica potrebbe arrivare dopo il 1un intervento solo per questa tipologia di luoghi. L'articolo proviene da Italia Sera.

pleccese : Obbligo mascherine su bus e treni, verso addio dal primo ottobre ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Obbligo mascherine su bus e treni, verso addio dal primo ottobre ??Leggi di più su - SummerNight1209 : @noitre32 Draghi non ha fallito, è riuscito bene nel suo obiettivo, adesso che hanno tolto il greenpass, obbligo di… - bettadigiulio : RT @Adnkronos: Obbligo mascherine su bus e treni, verso addio dal primo ottobre. - Loredanataberl1 : RT @Adnkronos: Obbligo mascherine su bus e treni, verso addio dal primo ottobre. -

Per questo credo che l'delle mascherina sui mezzi di trasporto, in ospedale e nelle Rsa vada confermato'. 'Se aboliamo l'uso delle' con un virus 'oggi così contagioso - ogni ...Dall'inizio del nuovo mese è probabile che decada l'di indossare leFfp2 sui mezzi del trasporto pubblico , ovvero autobus , metropolitane , tram e treni . Allo stesso tempo, ...(Adnkronos) – Dal 1 ottobre potrebbe cessare l’obbligo di indossare la mascherina su bus, treno, metro e negli ospedali, ambulatori medici e Rsa. A quanto apprende l’Adnkronos Salute non ci sarebbe, d ...Dal primo ottobre cambiano le regole per le mascherine: ecco dove decade l'obbligo e cosa cambia per i dispositivi di protezione individuale.