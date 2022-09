Maria De Filippi spoilera la puntata di ‘Uomini e Donne’ del 26 settembre: “i due Federico” si presentano al pubblico. Come va tra Ida e Riccardo? Tra Gemma e Didier? (Di lunedì 26 settembre 2022) Cosa succederà nella puntata di oggi, lunedì 26 settembre, nel dating show di Maria De Filippi? Si preannuncia emozionante, perché finalmente nell’ambito del Trono Classico dovremmo conoscere i due nuovi tronisti, che si chiamano entrambi Federico, mentre nell’ambito del Trono Over si dovrebbe parlare sia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che di Gemma Galgani e Didier. Maria De Fiilippi riceve in studio Federico Dainese e Federico N. Dopo Federica Aversano e Lavinia Mauro, nel pomeriggio dovremmo veder arrivare i loro “colleghi” Federico Daniese e Federico Nicotera (o semplicemente “Federico N.”). Sappiamo che il primo era stato corteggiatore di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 26 settembre 2022) Cosa succederà nelladi oggi, lunedì 26, nel dating show diDe? Si preannuncia emozionante, perché finalmente nell’ambito del Trono Classico dovremmo conoscere i due nuovi tronisti, che si chiamano entrambi, mentre nell’ambito del Trono Over si dovrebbe parlare sia di Ida Platano eGuarnieri che diGalgani eDe Fiilippi riceve in studioDainese eN. Dopo Federica Aversano e Lavinia Mauro, nel pomeriggio dovremmo veder arrivare i loro “colleghi”Daniese eNicotera (o semplicemente “N.”). Sappiamo che il primo era stato corteggiatore di ...

noncivediamomai : RT @chiamamimarco: oggi votate maria de filippi per un’italia migliore - beatrixxss : RT @chiamamimarco: oggi votate maria de filippi per un’italia migliore - l0laspace : @rory_zack la scorsa volta è successo lo stesso con la marini..quando scopriranno che anche la cara maria de filipp… - Ilyyrrr : RT @chiamamimarco: oggi votate maria de filippi per un’italia migliore - blogtivvu : Ciacci attacca Tina al GF Vip e fa una proposta a Maria De Filippi (ma viene censurato) -