Luigi Di Maio sconfitto | “Si cade | ma si impara a rialzarsi Succederà anche stavolta”

(Di lunedì 26 settembre 2022) Uno dei grandi sconfitti di questa campagna elettorale è stato il ministro degli EsteriDi. Poco prima delle elezioni ha deciso di dire addio al Movimento 5 Stelle, con il quale non condivideva in primo luogo la posizione del governo Draghi nei confronti dell’Ucraina. Ha prima fondato Insieme per il futuro, nuovo gruppo L'articolo proviene da Inews24.it.

SkyTG24 : #ElezioniPolitiche2022 Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - fattoquotidiano : Luigi Di Maio sconfitto da Sergio Costa (M5s) nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta - JJ1897JJ : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - GuiscardoTim : Se vi bussano alla porta non aprite! Potrebbe essere Giggino che si offre per piccoli lavoretti domestici. (A meno… -

Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico ,Di, non rieletto. 'Negli ultimi mesi abbiamo deciso di metterci in gioco, di proporre agli italiani un progetto ...Così su Facebook il leader di Impegno Civico,Di, in merito al risultato delle elezioni. "Negli ultimi mesi, insieme a straordinari amici di percorso, abbiamo deciso di metterci in gioco, ... Luigi Di Maio vota a Napoli per le elezioni Uno dei grandi sconfitti di questa campagna elettorale è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il suo post su Facebook."Non ci sono se, ma o scuse da accampare. Abbiamo perso. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una rifl ...