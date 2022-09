Lagarde: 2023 anno difficile, prevediamo nuovi rialzi dei tassi (Di lunedì 26 settembre 2022) Arriva da Bruxelles l'allarme di Cristine Lagrade sul 2023, visto che con la guerra di Putin, un'ombra sull'Europa, le prospettive si stanno facendo più fosche: "Sarà sicuramente un anno difficile, di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 settembre 2022) Arriva da Bruxelles l'allarme di Cristine Lagrade sul, visto che con la guerra di Putin, un'ombra sull'Europa, le prospettive si stfacendo più fosche: "Sarà sicuramente un, di ...

Agenzia_Ansa : La presidente della Bce Christine Lagarde prevede nuovi rialzi dei tassi di interesse. 'Valuteremo riunione per riu… - infoiteconomia : Lagarde (Bce): il 2023 sarà sicuramente un anno difficile - sole24ore : ?? #Lagarde (Bce): il 2023 sarà sicuramente un anno difficile, nuovi aumenti dei tassi. La presidente in audizione a… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Lagarde (Bce): il 2023 sarà sicuramente un anno difficile, nuovi aumenti dei tassi: La presidente in audizione all’Europa… - fisco24_info : Lagarde (Bce): il 2023 sarà sicuramente un anno difficile, nuovi aumenti dei tassi: La presidente in audizione all’… -