In Toscana Pd resta primo partito per mezzo punto (Di lunedì 26 settembre 2022) Che la Toscana non fosse più rossa si era capito da un pezzo, da anni, da quando il centrodestra, trainato dalla Lega nell'era d'oro di Salvini pre-Papeete, aveva conquistato storiche roccaforti democratiche come Pisa e Siena e ancora prima Lucca, ma a questo giro, complice il meccanismo della legge elettorale, il Rosatellum, la faccenda si è fatta ancora più netta. C'è stato il cappotto nei collegi, nella sfida tra candidati: 7 a 2 per la destra alla Camera e 3 a 1 al Senato. In totale fa 10 a 3 per il centrodestra. Il fatto è che, per la prima volta alle Politiche, in Toscana la coalizione di centrodestra ha superato quella di centrosinistra: 38,5% contro 33,8% al Senato, 38,5% contro 33,6% alla Camera. E il 30% dei toscani non ha votato.Al Senato il primo partito in Toscana non è più il Pd (25,8%) ...

